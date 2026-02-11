Reuters: ByteDance розробляє чип штучного інтелекту та веде переговори із Samsung про виробництво
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Китайська компанія ByteDance, яка володіє TikTok, розробляє власний чип для штучного інтелекту та веде переговори із Samsung Electronics про його виробництво.
Про це агентству Reuters повідомили джерела, знайомі з переговорами.
За їхніми словами, ByteDance планує отримати тестові зразки чипів до кінця березня. Цього року компанія хоче виготовити щонайменше 100 тисяч чипів для ШІ-інференсу (роботи вже навчених моделей). Надалі виробництво можуть поступово збільшити до 350 тисяч одиниць.
Переговори із Samsung також стосуються доступу до чипів пам’яті, які зараз у дефіциті через глобальне розширення ШІ-інфраструктури, що робить угоду особливо привабливою, сказало одне з джерел.
Водночас речник ByteDance заявив, що інформація про власний чип компанії є неточною, але деталей не навів. У Samsung коментувати ситуацію відмовилися.
Розробка стала б важливим етапом для ByteDance, яка давно намагається створювати власні чипи для роботи своїх ШI-систем. Активний набір фахівців з розробки чипів компанія почала ще у 2022 році.
У червні 2024 року Reuters повідомляв, що ByteDance співпрацює з американським розробником чипів Broadcom над передовим ШI-процесором, а виробництво планували передати тайванській компанії TSMC.
Проєкт чипа з кодовою назвою SeedChip є частиною ширшої стратегії ByteDance з розвитку штучного інтелекту — від процесорів до великих мовних моделей. Компанія робить ставку на те, що ШI змінить її бізнеси, зокрема короткі відео, електронну комерцію та хмарні сервіси.
- Світові технологічні гіганти — Google, Amazon і Microsoft — уже створюють власні ШI-чипи, щоб менше залежати від Nvidia, яка є головним постачальником передових процесорів для штучного інтелекту. Для китайських компаній додатковим стимулом стали експортні обмеження США на продаж сучасних чипів до Китаю.
- Поки ByteDance не представила власний чип, її конкуренти Alibaba та Baidu вже просунулися. Минулого місяця Alibaba показала чип Zhenwu для великих ШI-систем. Baidu продає свої чипи стороннім клієнтам і планує найближчим часом вивести на біржу підрозділ виробництва чипів Kunlunxin.