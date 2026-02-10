Зеленський підписав указ, який дозволяє українцям від 60 років служити за контрактом
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Unsplash
Громадяни України, які досягли 60-річного віку, тепер зможуть проходити військову службу за контрактом.
Відповідний указ 10 лютого підписав президент Володимир Зеленський.
Контракт укладається строком на один рік і може бути продовжений під час дії воєнного стану ще на один рік.
Для підписання контракту громадяни старші за 60 років мають бути визнаними військово-лікарськими комісіями придатними за станом здоровʼя, а потім подати заяву і письмову згоду від командирів військових частин до ТЦК і СП за місцем проживання.
Для тих, хто претендує на офіцерські посади, згоду командира частини має додатково погодити Генеральний штаб ЗСУ.
У разі припинення або скасування воєнного стану дію таких контрактів припиняють достроково, а військовослужбовців звільняють зі служби.
- Наприкінці липня 2025 року президент Зеленський підписав законопроєкт № 13229, який дозволяє чоловікам та жінкам старше 60 років укладати контракт на проходження військової служби. Згідно з ним громадяни, які досягли граничного віку, але були звільнені зі служби після 1 січня 2015 року, можуть укладати контракт і проходити військову службу на посадах рядового, сержантського, старшинського складу, а також молодшого і старшого офіцерського складу.
- Кандидати проходитимуть двомісячний випробувальний термін. Якщо вони не відповідають вимогам, то контракт розриватимуть достроково.