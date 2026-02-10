Родичів військового, який вважався загиблим, зобов’яжуть віддати грошову допомогу після його повернення з полону

Новини

Офіс президента / Telegram

Родичі військового Назара Далецького, який вважався загиблим, але повернувся живим із російського полону, будуть змушені повернути одноразову грошову допомогу, яку держава виплатила їм через «загибель» чоловіка.

Про це у коментарі «Суспільному» повідомив представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний.

За його словами, юридично ці гроші (15 мільйонів гривень) родині виплатили неправомірно. Подвірний додав, що цей випадок — це прецедент, і надалі держава має напрацювати алгоритм дій у таких ситуаціях.

«Родина мусить повернути кошти, які виплатила держава — одноразову грошову допомогу, це так називається офіційно, за смерть нашого військового. Тому це точно юридичний прецедент, який буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що [експертиза] ДНК — надзвичайно точна», — сказав Подвірний.

Представник омбудсмана додав, що для родини найбільше щастя, що військовий повернувся додому, але він вважає, що юридично буде правильно, аби родичі повернули гроші державі.

Що відомо про Назара Далецького

Житель села Великий Дорошів на Львівщині Назар Далецький був учасником АТО, а від початку повномасштабної війни служив у 24 ОМБр імені короля Данила.

Офіс президента / Telegram

У травні 2022 року Назар перестав виходити на зв’язок і вважався зниклим безвісти. Згодом сімʼї повідомили, що він загинув у Купʼянському районі 25 вересня 2022 року — у день свого народження.

Але в липні 2025 року один зі звільнених з полону військових повідомив, що Назар живий. Пізніше цю інформацію підтвердили інші звільнені військові. 5 лютого 2026 року чоловік повернувся до України в межах обміну полоненими.