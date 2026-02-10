Росіяни скинули на Словʼянськ сім авіабомб — загинули мати з дитиною, 16 людей постраждали
- Світлана Кравченко
-
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Російські війська зранку 10 лютого атакували авіаційними бомбами місто Слов’янськ Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Станом на 15:00 відомо про 16 поранених і двох загиблих — це 11-річна дівчинка та її матір.
Серед поранених також є семирічна дівчинка, 45-річний чоловік перебуває у тяжкому стані.
За попередніми підрахунками, пошкоджено 14 приватних будинків, дві багатоповерхівки, адмінбудівлю, склади та ангари, інфраструктурний обʼєкт, крамницю, СТО, заправку і 28 автомобілів.
- Вночі росіяни також запустили по Україні 125 ударних дронів — українська ППО збила 110 з них. Постраждали Запорізька й Одеська області.