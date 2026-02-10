Politico: Євросоюз розробляє план, як надати часткове членство Україні вже наступного року

Новини

У Європейському Союзі розробляють план, який може надати Українсі часткове членство у блоці вже у 2027 році — це має бути включено в мирну угоду між Україною та Росією.

Про це пише Politico з посиланням на пʼятьох дипломатів з різних країн, трьох посадовців ЄС і двох українських чиновників.

План неофіційно назвали «зворотне розширення» — тобто Україна спочатку отримає місце за столом ЄС, а потім проведе реформи, які необхідні для повноцінного членства.

Із розмов з джерелами Politico визначило пʼять кроків плану. Три з них стосуються Угорщини:

ЄС «випереджально» просуватиме заяву в Україні. Україні вже надали неформальні рекомендації щодо трьох із шести переговорних кластерів. На зустрічі Ради ЄС у березні планують надати інші три.

Спрощенне членство за форматом зворотнього розширення: що більше необхідних реформ проводитиме Україна, то більше прав і обовʼязків члена ЄС відкриватимуть для неї.

Дочекатись відходу премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана. У квітні в Угорщині пройдуть парламентські вибори, на яких правляча партія «Фідес» відстає від головної опозиційної партії «Тиса».

Якщо Орбан залишиться премʼєром, «розіграти карту» президента США Дональда Трампа. Орбан і Трамп неодноразово висловлювали прихильність один одному. З огляду на те, що вступ до ЄС закладений у проєкт 20-пунктного мирного плану між Росією і Україною, Трамп може сприяти тому, щоб його угорський партнер поступився.