Скелетоністу Владиславу Гераскевичу на Олімпіаді заборонили надівати шолом із зображенням загиблих українських спортсменів

Getty Images / «Бабель»

Представник Міжнародного олімпійського комітету Тошіо Цурунага, який відповідає за комунікацію між спортсменами та МОК, заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу надівати шолом із зображенням загиблих українських спортсменів.

Про це спортсмен повідомив в Інстаграмі.

Цурунага послався на правило 50 статуту МОК, яке забороняє будь-яку політичну, релігійну чи расову пропаганду на змаганнях.

При цьому італійському сноубордисту Роланду Фішналлеру дозволили виступити в шоломі, на якому серед намальованих прапорів був російський — а його заборонено демонструвати на Олімпійських іграх.

Президент Володимир Зеленський подякував Гераскевичу за те, що нагадує світові історію української боротьби, а той заявив, що з командою оскаржуватиме рішення МОК — вони сподіваються, що це рішення лише одного представника, а не всієї організації.