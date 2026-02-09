У США розпочався суд над компаніями Meta та Alphabet через шкоду психічному здоров’ю користувачки

Новини

У Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, розпочався судовий процес, у якому розглянуть, чи могли Instagram і YouTube зашкодити психічному здоров’ю користувачки.

Про це повідомляє Reuters.

Позов подала 20-річна дівчина, у матеріалах суду її вказують як K.G.M. Вона звинувачує компанії Meta (власник Instagram) і Alphabet (власник YouTube) у тому, що дизайн платформ сприяв формуванню залежності.

Позивачка стверджує, що почала активно користуватися соцмережами ще в підлітковому віці і це посилило депресію та суїцидальні думки. Її адвокати хочуть довести, що компанії недбало розробляли продукти й не попереджали користувачів про можливі ризики.

Очікується, що як свідка можуть викликати генерального директора Meta Марка Цукерберга. Сам процес, за попередніми оцінками, може тривати до березня. TikTok і Snapchat, які також фігурували в позові, домовилися з позивачкою ще до початку слухань.

Ця справа може стати показовою: якщо суд визнає відповідальність платформ, це може вплинути на інші позови проти технологічних компаній. У Каліфорнії вже відомо про 2 300 подібних справ, пов’язаних із впливом соцмереж на дітей і підлітків.

Meta і Google заявили, що захищатимуться в суді. У компаніях кажуть, що враховують безпеку молоді та вважають, що на стан позивачки могли вплинути й інші обставини її життя.

Масова заборона соцмереж у світі

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

У січні Франція підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону соцмереж дітям до 15 років. Далі законопроєкт розгляне Сенат (верхня палата парламенту), і якщо він внесе якісь зміни, то за документ знову голосуватимуть у Національній асамблеї. У разі ухвалення закону Франція стане першою країною в Європі, яка запровадить повну заборону соцмереж для дітей до 15 років.

Велика Британія та Іспанія також хочуть заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років, а Греція близька до оголошення аналогічної заборони для дітей віком до 15 років, повідомляє джерело Reuters. Словенія також готує законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.