Новини

Вночі українські війська атакували російські склад і пункт управління

Автор:
Олександр Булін
Дата:

У ніч проти 9 лютого українські військові атакували обʼєкти військової інфраструктури росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Крім того, в Генштабі підтвердили минулу атаку на склад безпілотників у районі Ростова-на-Дону. Там знищенні три контейнери, що містили близько 6 тисяч FPV-дронів. Ще кілька контейнерів пошкоджені.