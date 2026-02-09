Військові-іноземці отримуватимуть посвідки на тимчасове проживання — Зеленський підписав законопроєкт
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Unsplash
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який гарантує отримання посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства, що служать у Силах оборони України.
Про це відомо з сайту Верховної Ради.
Документ гарантує посвідку впродовж усього терміну служби та ще трьох місяців після закінчення контракту.
Наразі українське законодаство гарантує тимчасове проживання в Україні таким військовим на час служби та ще трьох місяців після завершення. Фактично, в такому разі військово-обліковий документ прирівнюють до посвідки на тимчасове проживання.
Проте військові без громадянства України стикаються з випадками, що коли треба довести законність перебування в Україні або отримати соціальні чи адміністративні послуги, їм потрібна посвідка на тимчасове проживання. Новий закон має спростити ці процедури
Закон набирає чинності через місяць після публікації. Після цього в піврічний термін військові без громадянства України зобовʼязані подати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання.