ФСБ стверджує, що підозрювані в замаху на генерала ГРУ Алєксєєва визнали вину. Вони зробили це на замовлення СБУ

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) стверджує, що двоє підозрюваних у замаху на першого заступника голови Головного розвідувального управління (ГРУ) Володимира Алєксєєва визнали свою провину.

За словами росіян, стрільця Любомира Корбу в серпні 2025 року завербувала СБУ за співпраці зі спецслужбами Польщі. Поляки використали його сина Любоша, який живе в Катовіце.

Корба в серпні пройшов стрілецьку підготовку на полігоні в Києві, і того ж місяця його закинули за маршрутом «Київ — Кишинів — Тбілісі — Москва». Він стежив за високопоставленими військовими, а в грудні отримав завдання вбити Алєксєєва — СБУ пропонувала за це $30 тисяч.

З тайника в Московській області він забрав пістолет з глушником, який надала СБУ, а також ключ від підʼїзду, де жив Алєксєєв. ФСБ стверджує, що його надала сусідка Алєксєєва Зинаїда Серебрицька — вона вже виїхала до України.

Наперерододні російські правоохоронці заявляли, що Корбу затримали в Обʼєднаних Арабських Еміратах і передали Росії.

Спільник Корби Віктор Васін, який за словами ФСБ теж зізнався у замаху, арендував квартиру, де жив Корба, коли готував замах, і надав йому проїзні квитки. Васін прихильник російського «Фонду боротьби з корупцією» та раніше брав участь у протестах.

Замах на генерала російського ГРУ Володимира Алєксєєва — що відомо

6 лютого в Москві стріляли у генерал-лейтенанта ГРУ Володимира Алєксєєва. Він опинився у лікарні а нападник втік.

Як пише Головне управління розвідки Міноборони України, Алєксєєв — уродженець України, посаду першого заступника голови ГРУ обіймає з 2011 року. Він відповідає за розвідку та підготовку даних для ударів по Україні, зокрема по цивільних обʼєктах, а також за створення так званої Херсонської народної республіки.

У минулому він керував розвідкою російських військ у Сирії — дії цієї групи призвели до масової загибелі мирного населення. У 2017 році був нагороджений званням «Герой Росії». Також його вважають причетним до втручання в президентські вибори США 2016 року, зокрема до кібератак і кампаній з дискредитації виборчої системи, через що перебуває під санкціями США.

Командир 1 корпусу Національної гвардії «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко написав, що Алєксєєв був учасником переговорів від РФ про вихід українських військових з маріупольської «Азовсталі» в травні 2022 року. Він обіцяв дотримання Женевської конвенції та нормальні умови для українських полонених. Однак ці обіцянки виявилися «нічого не вартими» — регулярні катування полонених азовців, відсутність меддопомоги та голод тому підтвердження.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіг у відповідь на закиди росіян про «Український слід» заявив, що Україна не має ніякого стосунку до інциденту.

«Ми не знаємо, що сталося із цим конкретним генералом — можливо, це була внутрішня російська розбірка», — сказав він.