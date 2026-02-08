Український режисер Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів Америки за документальний фільм «2000 метрів до Андріївки»

Новини

Український режисер Мстислав Чернов став лауреатом премії Гільдії режисерів Америки за документальний фільм «2000 метрів до Андріївки».

Про це повідомили на сайті премії.

Чернова відзначили в категорії «Видатне режисерське досягнення в документальному кіно».

Це вже друга номінація режисера на премію. У 2023 році він здобув нагороду в цій самій категорії за фільм «20 днів у Маріуполі».

«Дякую всім, хто захищає мій дім, і кожному українському режисеру, який розповідає ці історії світові», — написав Чернов в інстаграмі.