Український режисер Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів Америки за документальний фільм «2000 метрів до Андріївки»
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Український режисер Мстислав Чернов став лауреатом премії Гільдії режисерів Америки за документальний фільм «2000 метрів до Андріївки».
Про це повідомили на сайті премії.
Чернова відзначили в категорії «Видатне режисерське досягнення в документальному кіно».
Це вже друга номінація режисера на премію. У 2023 році він здобув нагороду в цій самій категорії за фільм «20 днів у Маріуполі».
«Дякую всім, хто захищає мій дім, і кожному українському режисеру, який розповідає ці історії світові», — написав Чернов в інстаграмі.
- Фільм «2000 метрів до Андріївки» висвітлює події українського контрнаступу 2023 року. Режисер слідкує за взводом, завдання якого — звільнити село Андріївка на Донеччині. Проте, просуваючись лісом, бійці усвідомлюють масштаб і складність війни.
- Світова прем’єра стрічки відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2025 року. Попередній документальний фільм Чернова «20 днів у Маріуполі» також приніс Україні перший «Оскар».
- 27 січня 2026 року «2000 метрів до Андріївки» увійшла до короткого списку британської премії BAFTA в категорії «Документальні фільми».