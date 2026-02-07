В Україні триває фінал Нацвідбору на «Євробачення-2026»: де дивитися

Новини

Voxovation

В Україні розпочався фінал Національного відбору на «Євробачення-2026». Шоу стартувало в п’ятницю, 7 лютого, о 18:00.

Про це повідомляє «Суспільне Євробачення».

Фінал транслюють на ютуб-каналі «Євробачення Україна», телеканалі «Суспільне Культура», на сайтах «Суспільне Культура» та «Євробачення в Україні», а також на «Радіо Промінь». Окремо доступна англомовна трансляція на YouTube з коментарями Юрія Мазура та Наталії Сліпенко.

У фіналі виступають десять учасників. Порядок їхніх виходів на сцену визначили жеребкуванням:

Valeria Force — № 1

MOLODI — № 2

Monokate — № 3

The Elliens — № 4

LAUD — № 5

Leléka — № 6

Mr.Vel — № 7

Khayat — № 8

Jerry Heil — № 9

«ЩукаРиба» — №10

Переможця Нацвідбору та представника України на «Євробаченні-2026» визначать за результатами голосування журі та глядачів — по 50%.

Глядачі можуть голосувати в застосунку «Дія» в розділі «Опитування» — участь доступна з 14 років. Також можна проголосувати через смс-повідомлення: потрібно надіслати повідомлення на номер 7576 з кодом учасника від 1 до 10. З одного номера зарахують лише один голос за одного фіналіста.