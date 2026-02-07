Зеленський: США пропонують завершити війну до початку літа

Новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що США хочуть завершити війну Росії проти України до червня цього року.

Про це президент розповів під час зустрічі з журналістами, передає «Суспільне».

Така пропозиція від американської сторони прозвучала під час тристоронніх перемовин в Абу-Дабі 4—5 лютого.

За словами Зеленського, американці, ймовірно, тиснутимуть на майбутній переговорах на Росію та Україну згідно з таким графіком, бо потім у них буде інший пріоритет — довибори до Конгресу США.

«І вони говорять, що хочуть все зробити до червня. І вони будуть робити все, щоб війна так і закінчилася. І хочуть чіткий графік всіх подій», — додав Зеленський.

Також він розповів, що в Абу-Дабі США вперше запропонували переговорним групам України та Росії зустрітися в Маямі через тиждень — Україна підтвердила свою участь.

Президент також анонсував, що за підсумками перемовин у ОАЕ обміни полоненими продовжаться.

Крім того, США запропонували чергову деескалацію ударів по енергетиці. Україна погодилась, Росія поки що ні.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Перші тристоронні переговори в Абу-Дабі проходили 23—24 січня. Головною темою були можливі умови завершення війни.

Згодом сторони домовилися продовжити консультації в Абу-Дабі 4—5 лютого. Перед цим Politico з посиланням на джерела писало, що росіяни стали більш серйозно ставитися до перемовин про закінчення російсько-української війни. Джерела пов’язують ці зміни з оновленням складу української переговорної команди після звільнення Андрія Єрмака.

Голова української делегації Рустем Умєров назвав другий раунд перемовин «конструктивним». Зркрема, сторони обговорювали «методи упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій».

Від США участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, Деніел Дрісколл і Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на «високому військовому рівні».

З українського боку в переговорах, крім Умєрова, взяли участь керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, начальник Генштабу Андрій Гнатов, заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький та радник голови Офісу президента Олександр Бевз.