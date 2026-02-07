Росіяни вдарили по Бурштинській та Добротвірській ТЕС
- Світлана Кравченко
-
ДТЕК
Під час масованої атаки по Україні в ніч проти 7 лютого росіяни атакували дві українські ТЕС у західних областях, а також підстанції та повітряні лінії.
Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
«Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ — основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС», — написав він у соцмережах.
Станом на ранок по всій території України застосовані 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а в східних та північних областях — спеціальні графіки аварійних відключень.
На тлі атаки диспетчер «Укренерго» подав запит на аварійну допомогу від Польщі.
- Росіяни від ночі атакують Україну дронами та ракетами. Вибухи лунали в низці областей, зокрема на Івано-Франківщині, Рівненщині, Дніпропетровщині та Вінниці. У Яготині на Київщині після влучання російський дронів виникла пожежа на території складського комплексу.