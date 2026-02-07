США схвалили продаж Україні запчастин для транспорту та зброї на $185 млн

Новини

Держдеп США схвалив продаж Україні запасних частин для підтримки транспортних засобів і систем озброєння на $185 мільйонів.

Про це 6 лютого повідомило Агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки США.

Раніше уряд України звернувся до США з проханням придбати запчастини для обслуговування транспорту та систем озброєння, яке армія США постачила для українського війська, а також купити інші супутні елементи логістики та програмної підтримки.

«Цей продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі», — йдеться в повідмленні американського Агентства.