На СТО у Львівській області стався вибух, троє людей травмувалися
- Юлія Завадська
Пресслужба ДСНС у Львівській області
У селі Дуліби Стрийського району Львівської області 6 лютого стався вибух на станції техобслуговування.
Про це повідомила ДСНС.
За інформацією поліції Львівської області, унаслідок вибуху постраждали троє людей. Їх госпіталізували, медики уточнюють стан і діагнози потерпілих.
Як розповіла «Суспільному» речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва, постраждалі жінка та двоє чоловіків. Двоє з них отримали важкі опіки, ще один — опіки середньої тяжкості.
Начальник Стрийського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Андрій П’ясецький у коментарі «Суспільному» також повідомив, що під завалами будівлі може бути людина.
У Львівській обласній прокуратурі зазначили, що вибух стався на території Стрийського автотранспортного підприємства. Правоохоронці встановлюють причини події та готують правову оцінку.