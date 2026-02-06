Рубіо заявив, що США вестимуть переговори про новий договір щодо скорочення ядерних озброєнь «з позиції сили»

Новини

Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо заявив, що Штати вестимуть переговори про новий договір щодо скорочення ядерних озброєнь «з позиції сили».

Про це Рубіо написав у X. За його словами, США встановлять «найвищі стандарти» для всіх потенційних ядерних партнерів і не погодяться на умови, які шкодять країні. Він також заявив, що Вашингтон не закриватиме очі на порушення домовленостей «заради угоди».

Рубіо наголосив, що дія договору СНО-III завершилася 5 лютого і він «більше не виконує своєї функції». Водночас США, за його словами, і надалі прагнуть зменшити глобальні ядерні загрози.