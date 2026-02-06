The Telegraph: Росія таємно відправила Ірану близько $2,5 мільярда готівкою
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Росія в обхід американських санкцій таємно передала Ірану приблизно $2,5 мільярда готівкою. Гроші перевозили потягами й кораблями.
Про це пише The Telegraph з посиланням на документи, надані журналістам.
За даними видання, операції проводив державний Промсвязьбанк, який Москва використовує для роботи в умовах санкцій. Першу партію відправили 13 серпня 2018 року — через тиждень після того, як США відновили санкції проти Ірану.
Російський Промсвязьбанк націоналізували у 2017 році й переорієнтували на обслуговування підприємств російського оборонного сектора. Його керівник Петро Фрадков перебуває під санкціями США і Великої Британії.
Загалом за чотири місяці 2018 року відправили майже п’ять тонн банкнот — 34 партії. В кожній було від $57 млн до $115 млн. Готівку перевозили з московського офісу банку до Центрального банку Ірану в Тегерані.
Перша партія важила близько 110 кг і становила $57,3 млн. Ймовірно, її доставили потягом до Астрахані, потім кораблем через Каспійське море до іранського порту Амірабад, а далі знову залізницею до Тегерану.
Припускають, що такі схеми можуть використовувати й зараз. Іран постачає Росії дрони Shahed-136 і балістичні ракети малої дальності, які застосовують у війні проти України.
Аналітики, яких опитало видання, вважають, що перекази могли бути оплатою за зброю, обладнання або підтримку силових структур Ірану.
- Контракти на постачання зброї між Іраном і Росією уклали ще в жовтні 2021 року — до початку повномасштабної війни проти України. Як у січні писало Bloomberg з посиланням на джерела, один із пакетів вартував приблизно $2,7 мільярда.
- Він передбачав постачання сотень балістичних ракет малої дальності Fath-360, майже 500 інших ракет цього класу та близько 200 ракет «земля — повітря» для систем ППО. Крім того, Іран передав Росії дрони-камікадзе Shahed-136 і технологію їхнього виробництва.