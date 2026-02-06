Албанія скасувала заборону на TikTok після майже року блокування

Новини

Уряд Албанії вирішив відновити доступ до платформи TikTok, яка була заблокована майже рік.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на рішення Кабінету міністрів країни.

У документі зазначили, що Національне управління кібербезпеки має разом з іншими органами вжити заходів, щоб відновити роботу сервісу.

Рішення ухвалили на тлі судового оскарження заборони. Позов подали Албанська асоціація журналістів, розслідувальне медіа та громадська організація — вони заявляли, що блокування платформи порушує право на свободу слова.

Опозиція також критикувала заборону, вважаючи, що вона могла вплинути на парламентські вибори у травні 2025 року.

Албанія повністю заблокувала TikTok у березні 2025 року після того, як підліток смертельно поранив ножем однокласника — конфлікт між ними почався в соцмережах. Попри це частина користувачів продовжувала заходити в застосунок через VPN.

Водночас представники TikTok казали, що компанія не знайшла доказів, що «злочинець або жертва мали облікові записи TikTok». За його словами, відео, які призвели до вбивства, були в інших соціальних мережах.