Польща анонсувала новий пакет допомоги Україні на €200 млн і готова передавати МіГ-29

Премʼєр Польщі Дональд Туск анонсував новий, 48-й пакет допомоги для України. У ньому переважно буде бронетехніка.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Він підтвердив, що Польща має у своєму розпорядженні винищувачі МіГ-29 і готова передати їх Україні в разі потреби.

«Ми говорили про взаємний обмін. Україна готова до цього. Йдеться про українські дрони, адже ми хочемо побудувати в Польщі ефективну антидронову оборону», — додав премʼєр.

Лідери також підписали лист про наміри спільного виробництва у сфері оборонно-промислового комплексу. Йдеться про спільне виробництво дронів та іншого озброєння, де буде використано унікальний український досвід сучасної війни.