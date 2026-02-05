Британія разом із Microsoft створить систему для виявлення діпфейків у інтернеті

Новини

Уряд Великої Британії працюватиме з Microsoft, науковцями та експертами над створенням системи, яка допоможе виявляти діпфейки в інтернеті.

Про це повідомляє Reuters.

Вони мають встановити єдині стандарти перевірки технологій, що шукають фейкові відео, аудіо та зображення, створені штучним інтелектом. Влада хоче зрозуміти, які інструменти працюють найкраще і де залишаються прогалини.

Міністерка технологій Ліз Кендалл заявила, що діпфейки дедалі частіше використовують для шахрайства, поширення сексуального контенту без згоди людей і підриву довіри до інформації.

Нову систему планують тестувати на реальних прикладах — зокрема на матеріалах, пов’язаних із шахрайством, підробкою особи та сексуальним насильством.

За оцінками британського уряду, у 2025 році в інтернеті поширили близько 8 мільйонів діпфейків — у 2023-му їх було приблизно 500 тисяч. Це повʼязують з появою штучного інтелекту.