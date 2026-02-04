Обвинуваченого у другому замаху на Трампа засудили до пожиттєвого увʼязнення
- Олександр Булін
Американський суд призначив довічне позбавлення волі без права на дострокове звільнення і ще сім років увʼязнення Раяну Веслі Рауту. 15 вересня 2024 року він готував замах на Дональда Трампа, коли той грав гольф у своєм заміському клубі.
Про це пишуть Reuters і Associated Press.
Присяжні визнали Раута винним за пʼятьма кримінальними звинуваченнями ще у вересні. Йдеться про замах на вбивство кандидата у президенти, напад на федерального офіцера, зберігання рецидивістом вогнепальної зброї та боєприпасів, а також зберігання вогнепальної зброї зі стертим серійним номером. Прокурори стверджують, що Раут тижнями планував вбити Трампа, перш ніж прицілився в нього з рушниці, сидячи у кущах.
Адвокат Раута просив 20 років увʼязнення і ще сім років за володіння вогнепальною зброєю. Він аргументав це тим, що обвинуваченому вже майже 60 років.
У промові Раут заявив, що бажає, аби його обміняли на політичних вʼязнів, несправедливо засуджених в інших країнах.
- З моменту замаху Раяна Раута називали прихильником України. Так і було: з квітня 2022 року він півтора року прожив в Україні та навіть започаткував меморіал на Майдані Незалежності. А потім він розчарувався в Україні, назвав українців «невдячними комуністами» та написав про це книгу. «Бабель» переказував, про що вона. Якщо коротко, у цій війні Раян точно не на боці України.