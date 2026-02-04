Обвинуваченого у другому замаху на Трампа засудили до пожиттєвого увʼязнення

Новини

Американський суд призначив довічне позбавлення волі без права на дострокове звільнення і ще сім років увʼязнення Раяну Веслі Рауту. 15 вересня 2024 року він готував замах на Дональда Трампа, коли той грав гольф у своєм заміському клубі.

Про це пишуть Reuters і Associated Press.

Присяжні визнали Раута винним за пʼятьма кримінальними звинуваченнями ще у вересні. Йдеться про замах на вбивство кандидата у президенти, напад на федерального офіцера, зберігання рецидивістом вогнепальної зброї та боєприпасів, а також зберігання вогнепальної зброї зі стертим серійним номером. Прокурори стверджують, що Раут тижнями планував вбити Трампа, перш ніж прицілився в нього з рушниці, сидячи у кущах.

Адвокат Раута просив 20 років увʼязнення і ще сім років за володіння вогнепальною зброєю. Він аргументав це тим, що обвинуваченому вже майже 60 років.

У промові Раут заявив, що бажає, аби його обміняли на політичних вʼязнів, несправедливо засуджених в інших країнах.