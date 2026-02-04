Зеленський призначив Олега Луговського виконувачем обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Zelenskiy / Official
Обовʼязки голови Служби зовнішньої розвідки України тимчасово виконуватиме Олег Луговський.
Відповідний указ 4 лютого підписав президент Володимир Зеленський.
Раніше головою СЗР був Олег Іващенко, а Луговський — його першим заступником. На початку січня Іващенка призначили начальником Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.
- Генерал-майор Олег Луговський з 2024 року обіймає керівні посади у Службі зовнішньої розвідки України. Також він входив до складу української делегації для переговорів з Росією у травні 2025 року в Стамбулі.