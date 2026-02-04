Зеленський призначив Олега Луговського виконувачем обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки

Новини

Zelenskiy / Official

Обовʼязки голови Служби зовнішньої розвідки України тимчасово виконуватиме Олег Луговський.

Відповідний указ 4 лютого підписав президент Володимир Зеленський.

Раніше головою СЗР був Олег Іващенко, а Луговський — його першим заступником. На початку січня Іващенка призначили начальником Головного управління розвідки Міноборони замість Кирила Буданова.