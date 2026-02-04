МЗС Італії заявило про кібератаки з боку РФ напередодні Олімпійських ігор
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив про успішне відбиття російських кібератак на італійські посольства та сайти готелів у місті Кортіна-дʼАмпеццо, де 6 лютого розпочнуться цьогорічні зимові Олімпійські ігри.
Про це пише італійське медіа La Repubblica.
За словами Таяні, це були «дії російського походження», але атакам вдалося запобігти без суттєвих наслідків для роботи дипломатичних установ та обʼєктів Олімпіади.
Відповідальність за атаку взяла проросійська хакерська група No Name 057(16).
- Зимові Олімпійські ігри 2026 відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-дʼАмпеццо. Організатори змагань та Організація Обʼєднаних Націй закликали зупинити всі війни у світі на час проведення Олімпіади.