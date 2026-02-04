ГУР: Росіяни витратили майже $325 млн на масовану атаку по Україні в ніч на 3 лютого

Новини

Масована ракетно-дронова атака по Україні у ніч проти 3 лютого обійшлася Росії у $324,8 мільйона.

Це підрахувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Тоді РФ випустила 562 одиниці зброї — це ударні БпЛА, дрони-імітатори, балістичні, гіперзвукові й крилаті ракети «Циркон», «Онікс», «Іскандер-К» та інші.

Загальна вартість застосованого озброєння на понад $190 мільйонів більше, ніж під час іншого масованого обстрілу 20 січня.

У ГУР додають, що ця сума, зокрема, співставна з піврічним бюджетом Костромської області РФ.

Водночас більша частина витрачених ракет і дронів — 79,2 % — виявилася марною: українська ППО знищила 450 повітряних цілей.