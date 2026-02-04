ГУР: Росіяни витратили майже $325 млн на масовану атаку по Україні в ніч на 3 лютого
- Світлана Кравченко
Масована ракетно-дронова атака по Україні у ніч проти 3 лютого обійшлася Росії у $324,8 мільйона.
Це підрахувало Головне управління розвідки Міноборони України.
Тоді РФ випустила 562 одиниці зброї — це ударні БпЛА, дрони-імітатори, балістичні, гіперзвукові й крилаті ракети «Циркон», «Онікс», «Іскандер-К» та інші.
Загальна вартість застосованого озброєння на понад $190 мільйонів більше, ніж під час іншого масованого обстрілу 20 січня.
У ГУР додають, що ця сума, зокрема, співставна з піврічним бюджетом Костромської області РФ.
Водночас більша частина витрачених ракет і дронів — 79,2 % — виявилася марною: українська ППО знищила 450 повітряних цілей.
- Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ в ніч на 3 лютого найбільше постраждали Київська, Харківська, Дніпропетровська, Вінницька та Одеська області. Влучання зафіксували у 27 місцях. Люди постраждали у Києві та Харкові, у кількох регіонах були пошкоджені енергообʼєкти.