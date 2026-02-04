Forbes: Ілон Маск став першою людиною у світі зі статком понад $800 млрд

Новини

Getty Images

Американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили $800 мільярдів.

Про це пише Forbes.

Це сталося після того, як Маск обʼєднав свої компанії SpaceX та xAI в єдину технологічну структуру. Перша — ракетно-космічна компанія, а друга спеціалізується на штучному інтелекті.

За оцінкою Forbes, угода про обʼєднання цих бізнесів збільшила статки бізнесмена на $84 мільярди — до рекордних $852 мільярдів. Загальну вартість новоствореної структури оцінили приблизно у $1,25 трильйона.

До цього Маск володів близько 42% акцій SpaceX вартістю $336 мільярдів та 49% акцій xAI вартістю $122 мільярдів. Тепер він отримав 43% акцій об’єднаної компанії на суму $542 мільярди.

Це робить SpaceX найціннішим активом Маска, зазначає Forbes. Також він володіє 12% акцій компанії Tesla вартістю $178 мільярдів та опціонами ще на $124 мільярди.