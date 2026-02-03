У Харкові надзвичайна ситуація, а в Києві без тепла понад 1 000 будинків. Головне про наслідки атаки РФ

Новини

Через нічну атаку росіян по українській енергетиці у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію, а в Києві без тепла понад 1 000 будинків.

Ця атака по енергетиці стала наймасштабнішою з початку року, кажуть у ДТЕК. Під удари потрапили ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву в Києві, Харкові та Дніпрі. Серйозно пошкоджені теплоелектростанції ДТЕК. Під ударом був і обʼєкт ДТЕК на Одещині.

Харківщина

Через нічну атаку постраждала ТЕЦ і дві підстанції. У результаті в Харкові без тепла залишились 929 обʼєктів, з них 853 — житлові будинки. Інцидент визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

В області без світла залишаються 60% абонентів, там цілодобово працюють 778 пунктів незламності.

Київщина

У столиці постраждали пʼять людей, в області — ще троє. Без тепла залишаються понад 1 100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах.

У кількох районах Києва через атаку постраждали житлові й нежитлові приміщення, зокрема і Зала слави Національного музею історії України у Другій світовій війні у підніжжі монумента «Батьківщина-мати».

Одещина

Понад 50 тисяч мешканців залишилися без світла. У ДТЕК кажуть, що руйнування на їхньому обʼєкті значні і ремонт потребує часу.

Дніпропетровщина

У міськраді Дніпра кажуть про наймасштабнішу комбіновану атаку за останній час. У місті 8 600 абонентів залишились без тепла. Загалом на пʼяти локаціях постраждали об’єкти критичної інфраструктури.

Під ударом також були Слобожанська, Роздорська та Раївська громади та місто Синельникове.