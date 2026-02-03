У Харкові надзвичайна ситуація, а в Києві без тепла понад 1 000 будинків. Головне про наслідки атаки РФ
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Через нічну атаку росіян по українській енергетиці у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію, а в Києві без тепла понад 1 000 будинків.
Ця атака по енергетиці стала наймасштабнішою з початку року, кажуть у ДТЕК. Під удари потрапили ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву в Києві, Харкові та Дніпрі. Серйозно пошкоджені теплоелектростанції ДТЕК. Під ударом був і обʼєкт ДТЕК на Одещині.
Харківщина
Через нічну атаку постраждала ТЕЦ і дві підстанції. У результаті в Харкові без тепла залишились 929 обʼєктів, з них 853 — житлові будинки. Інцидент визнали надзвичайною ситуацією місцевого рівня.
В області без світла залишаються 60% абонентів, там цілодобово працюють 778 пунктів незламності.
Київщина
У столиці постраждали пʼять людей, в області — ще троє. Без тепла залишаються понад 1 100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах.
У кількох районах Києва через атаку постраждали житлові й нежитлові приміщення, зокрема і Зала слави Національного музею історії України у Другій світовій війні у підніжжі монумента «Батьківщина-мати».
Одещина
Понад 50 тисяч мешканців залишилися без світла. У ДТЕК кажуть, що руйнування на їхньому обʼєкті значні і ремонт потребує часу.
Дніпропетровщина
У міськраді Дніпра кажуть про наймасштабнішу комбіновану атаку за останній час. У місті 8 600 абонентів залишились без тепла. Загалом на пʼяти локаціях постраждали об’єкти критичної інфраструктури.
Під ударом також були Слобожанська, Роздорська та Раївська громади та місто Синельникове.
- У ніч проти 3 лютого росіяни вдарили по Україні 450 дронами та 71 ракетою, зокрема і гіперзвуковими «Цирконами».