Bloomberg: Індійські НПЗ звернулися до уряду по розʼяснення після заяви Трампа, що Індія перестала купувати нафту РФ
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Індійські нафтопереробні заводи звернулися до уряду по пояснення щодо подальших закупівель російської нафти після заяв президента США Дональда Трампа.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
За даними співрозмовників, щонайменше три НПЗ попросили офіційної позиції влади, а два з них тимчасово зупинили імпорт російської сировини.
Питання викликала заява Трампа про те, що Індія нібито погодилася відмовитися від російської нафти та збільшити закупівлі в США. Після цього ринок почав реагувати, а компанії — переглядати свої плани.
Індія залишається одним із найбільших покупців російської нафти. Раніше країна імпортувала до 2 мільйонів барелів на добу, однак у січні обсяги впали приблизно до 1,2 мільйона барелів.
Близько половини російської нафти надходить до Nayara Energy — компанії, співвласником якої є російська «Роснафта». Водночас міністр нафти Індії Хардіп Пурі заявив, що НПЗ країни зацікавлені в нарощуванні поставок з Канади та США.
2 лютого Дональд Трамп повідомив, що після розмови з прем’єр-міністром Нарендрою Моді Індія нібито погодилася припинити закупівлю російської нафти. Сам Моді підтвердив факт розмови, але не коментував питання нафти.
Також Трамп заявив, що знижує тарифи на індійські товари з 50% до 18% в обмін на припинення Індією закупівель російської нафти та зниження торговельних барʼєрів.
Крім того, президент США сказав, що Індія погодилася купувати більше американських товарів, збільшивши обсяг закупівель до $500 мільярдів, включаючи енергоносії, технології тощо, писало Reuters.
- Наприкінці серпня Трамп запровадив мита в розмірі 50% на індійські товари, включно з покаранням за закупівлю російської нафти, що стало наслідком зупинки переговорів щодо торговельної угоди. Пізніше до неї повернулися, але сторони не могли дійти згоди у питанні аграрного сектора Індії, до якого хотіли мати доступ США.