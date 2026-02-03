Bloomberg: Індійські НПЗ звернулися до уряду по розʼяснення після заяви Трампа, що Індія перестала купувати нафту РФ

Новини

Індійські нафтопереробні заводи звернулися до уряду по пояснення щодо подальших закупівель російської нафти після заяв президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників, щонайменше три НПЗ попросили офіційної позиції влади, а два з них тимчасово зупинили імпорт російської сировини.

Питання викликала заява Трампа про те, що Індія нібито погодилася відмовитися від російської нафти та збільшити закупівлі в США. Після цього ринок почав реагувати, а компанії — переглядати свої плани.

Індія залишається одним із найбільших покупців російської нафти. Раніше країна імпортувала до 2 мільйонів барелів на добу, однак у січні обсяги впали приблизно до 1,2 мільйона барелів.

Близько половини російської нафти надходить до Nayara Energy — компанії, співвласником якої є російська «Роснафта». Водночас міністр нафти Індії Хардіп Пурі заявив, що НПЗ країни зацікавлені в нарощуванні поставок з Канади та США.

2 лютого Дональд Трамп повідомив, що після розмови з прем’єр-міністром Нарендрою Моді Індія нібито погодилася припинити закупівлю російської нафти. Сам Моді підтвердив факт розмови, але не коментував питання нафти.

Також Трамп заявив, що знижує тарифи на індійські товари з 50% до 18% в обмін на припинення Індією закупівель російської нафти та зниження торговельних барʼєрів.

Крім того, президент США сказав, що Індія погодилася купувати більше американських товарів, збільшивши обсяг закупівель до $500 мільярдів, включаючи енергоносії, технології тощо, писало Reuters.