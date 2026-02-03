У Польщі визнали винним чоловіка, який готував замах на Зеленського. Йому присудили понад три роки тюрми

Новини

Unsplash

У Польщі визнали винним у шпигунстві на користь російської розвідки 50-річного Павла К., який у 2024 році допомагав в організації замаху на президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський.

За даними слідства, Павел К. самостійно запропонував працювати на російську розвідку та виконувати розвідувальні завдання. Серед них — передача інформації про охорону аеропорту «Жешув-Ясьонка».

Це могло допомогти спецслужбам РФ у підготовці замаху на президента України під час його візиту до Польщі. Крім того, Павел К. висловлював готовність приєднатися до «Приватної військової компанії Вагнера» та до військових підрозділів Головного розвідувального управління РФ.

Він детально описував способи збору інформації та готовність виконувати завдання, пов’язані з підривною діяльністю проти українського лідера. Окружний суд у Замості визнав чоловіка винним у шпигунстві та засудив до 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Замахи на Зеленського

У травні 2022 року Володимир Зеленський заявляв про 10 замахів на його життя. У березні 2024 року президент казав, що кількість замахів вже переросла попередню в 10 разів.

У квітні 2024 року СБУ разом з Офісом генпрокурора та польськими партнерами викрили громадянина Польщі, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у підготовці замаху на Зеленського. Тоді з’ясувалося, що Павел К. мав збирати та передавати інформацію про охорону аеропорту, де перебував український президент.