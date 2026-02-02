Еліна Світоліна вперше за пʼять років увійшла до десятки найкращих тенісисток світу

Новини

AP / Dita Alangkara

Українка Еліна Світоліна вперше з 2021 року увійшла до десятки найкращих тенісисток світу за рейтингом Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Усе завдяки виходу спортсменки в півфінал Australian Open минулого тижня. В оновленому рейтингу WTA Світоліна посідає 10 місце, здобувши 3 205 очок.

Востаннє Еліна Світоліна була в десятці найкращих тенісисток світу ще в жовтні 2021 року. А до того безперервно входила до списку впродовж чотирьох років.

За оновленим рейтингом WTA, на першому місці серед тенісисток залишилася «нейтральна» білоруска Аріна Сабаленко. Другу сходинку посідає Іга Свьонтек із Польщі, а третю — тенісистка з Казахстану Олена Рибакіна, яка виграла Australian Open — 2026.

До першої сотні також увійшли українські тенісистки Марта Костюк (23), Даяна Ястремська (43) та Олександра Олійникова (91).