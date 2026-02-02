Сина кронпринцеси Норвегії затримали за два дні до суду в справі про зґвалтування
- Ольга Березюк
-
Lise Åserud/NTB/AFP/Getty Images
Сина кронпринцеси Норвегії Маріуса Борга Хойбі затримали за новими звинуваченнями лише за кілька днів до початку суду у справі про зґвалтування.
Про це пише The Guardian.
Поліція округу Осло повідомила, що ввечері 1 лютого Хойбі затримали за підозрою в нападі, погрозах із ножем та порушенні заборонного припису.
Це сталось лише за два дні до того, як Хойбі має постати перед судом в Осло у справі про 38 правопорушень, серед яких — чотири епізоди зґвалтування, домашнє насильство щодо колишньої партнерки та незаконне знімання кількох жінок без їхнього відома або згоди.
Хойбі заперечує найсерйозніші обвинувачення, зокрема у сексуальному насильстві.
Поліція просить відправити Хойбі під варту на чотири тижні, щоб запобігти можливим повторним злочинам.
- Маріус Борг Хойбі — син кронпринцеси від першого шлюбу, він не є спадкоємцем престолу. Вперше його заарештували 4 серпня 2024 року, а відтак заарештовували ще двічі. Востаннє це сталося 18 листопада 2024 року, за підозрою у зґвалтуванні без статевого акту.
- У серпні 2025 року йому висунули звинувачення в зґвалтуванні, домашньому насильстві, побитті та інших злочинах. Хойбі загрожує до 10 років вʼязниці.