Сина кронпринцеси Норвегії затримали за два дні до суду в справі про зґвалтування

Lise Åserud/NTB/AFP/Getty Images

Сина кронпринцеси Норвегії Маріуса Борга Хойбі затримали за новими звинуваченнями лише за кілька днів до початку суду у справі про зґвалтування.

Про це пише The Guardian.

Поліція округу Осло повідомила, що ввечері 1 лютого Хойбі затримали за підозрою в нападі, погрозах із ножем та порушенні заборонного припису.

Це сталось лише за два дні до того, як Хойбі має постати перед судом в Осло у справі про 38 правопорушень, серед яких — чотири епізоди зґвалтування, домашнє насильство щодо колишньої партнерки та незаконне знімання кількох жінок без їхнього відома або згоди.

Хойбі заперечує найсерйозніші обвинувачення, зокрема у сексуальному насильстві.

Поліція просить відправити Хойбі під варту на чотири тижні, щоб запобігти можливим повторним злочинам.