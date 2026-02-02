У Німеччині затримали пʼятьох підозрюваних у постачанні товарів оборонним компаніям Росії
- Світлана Кравченко
Німецькі правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у створенні злочинної організації, яка в обхід санкцій ЄС постачала товари російським оборонним підприємствам.
Про це повідомляє Федеральна прокуратура Німеччини.
Серед затриманих є громадяни Німеччини, України та Росії. Під слідством також перебувають ще п’ять підозрюваних, які залишаються на волі.
Правоохоронці встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року підозрювані використовували підставну компанію в Любеку для закупівель товарів та їх експорту до РФ в обхід санкцій.
Кінцевими отримувачами стали щонайменше 24 російських підсанкційних оборонних підприємства.
Загалом з того часу обвинувачені організували близько 16 тисяч поставок вартістю щонайменше €30 мільйонів. Слідчий суддя видав наказ про арешт активів на цю суму.
- Наприкінці грудня 2025 року Рада ЄС продовжила санкції проти Росії до 31 липня 2026 року. Ці обмеження вперше ввели у 2014 році, після незаконної анексії Криму, а з лютого 2022 року їх значно розширили у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.