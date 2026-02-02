Страйки зупинили громадський транспорт у 15 федеральних землях Німеччини

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Німеччині почалися масштабні попереджувальні страйки працівників громадського транспорту, через які пасажирам у багатьох містах доводиться шукати альтернативні способи пересування.

Про це повідомляє німецьке інформаційне агенство tagesschau.

Акції протесту оголосила профспілка Ver.di, страйки охопили 15 федеральних земель. Станом на ранок 2 лютого автобуси, трамваї та метро в багатьох містах або не вийшли на маршрути, або працюють за значно скороченим графіком.

У частині транспортних компаній рух зупинили повністю, а транспорт залишився в депо. Водночас здійснюють окремі порожні рейси без пасажирів, щоб уникнути обмерзання контактних мереж.

Акція відбувається в межах колективних переговорів між профспілкою та муніципальними роботодавцями. Страйки не проводять лише в Нижній Саксонії, де для близько 5 тисяч працівників усе ще діє зобов’язання щодо трудового миру.

Комунікаційник Ver.di Серат Каньюрт заявив, що попереджувальний страйк має змусити роботодавців активніше долучатися до переговорів. За його словами, вимоги профспілки — скорочення робочого тижня, довші періоди відпочинку та підвищення премій — обговорюють уже близько двох місяців без відчутного прогресу.

Водночас поїзди S-Bahn і регіональні маршрути Deutsche Bahn курсують у звичайному режимі, оскільки компанія не є стороною трудового конфлікту.