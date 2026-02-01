Премʼєр Британії Стармер закликав колишнього принца Ендрю дати свідчення про свої звʼязки з Епштейном

Новини

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що колишній принц Ендрю має дати свідчення перед Конгресом США щодо своїх звʼязків із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє Reuters.

«Будь-хто, хто володіє інформацією, має бути готовим поділитися нею в будь-якій формі, в якій його про це попросять. Неможливо зосередитись на інтересах жертв, якщо не готовий до цього», — сказав Стармер журналістам 31 січня.

Принц Ендрю не відповів на запит Reuters. Букінгемський палац відмовився від коментарів.

Британський премʼєр зробив таку заяву після того, як 30 січня Мінʼюст США опублікував нову серію документів у справі Епштейна. У них опинилися електронні листи, які свідчать про те, що брат британського короля Чарльза III підтримував регулярний контакт з Епштейном протягом щонайменше двох років після того, як того визнали винним у сексуальних злочинах проти дітей.

У документах також є фотографії, на яких видно, як Ендрю схиляється і торкається талії невідомої жінки, що лежить на підлозі. Також в електронних листах Джеффрі Епштейн запрошує Ендрю повечеряти з росіянкою. Фінансист називав її «розумною, красивою і надійною», і зазначав, що вона вже має контакт принца.

Справа Джеффрі Епштейна та роль принца Ендрю

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих осіб у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Вдруге Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.

Одна з жертв Епштейна Вірджинія Джуффре стверджувала, що постраждала і від принца Ендрю. Вона заявляла, що в 17-річному віці на одній з вечірок Епштейна у неї був секс із принцом, також вона стикалася із сексуальним насильством з боку принца в Лондоні, Нью-Йорку і на приватному острові Епштейна в Карибському морі. Сам принц категорично заперечує звинувачення. У квітні 2025 року Джуффре скоїла самогубство.

Звинувачення проти Ендрю призвели до того, що в жовтні король позбавив його титулів і виселив з маєтку у Віндзорі.