Ілон Маск каже, що перші кроки проти використання Starlink Росією спрацювали. Міністр оборони Федоров це підтвердив

Ілон Маск заявив, що перші кроки, яких його компанія SpaceX і Міністерство оборони України вжили, щоб припинити несанкціоноване використання Starlink Росією, вже спрацювали.

«Дайте знати, чи потрібно зробити щось іще», — написав він у Х у відповідь міністру оборони Михайлу Федорову.

У коментарі до допису Маска Федоров також підтвердив, що перші кроки вже дають реальні результати.

«Дякуємо, що ви з нами. Ви справжній поборник свободи та справжній друг українського народу», — звернувся він до Маска і заявив, що Міноборони тісно співпрацює зі SpaceX над «наступними важливими кроками».

Starlink на російських дронах

Останніми тижнями в Україні фіксували багато випадків використання росіянами дронів, які керувалися супутниковим звʼязком Starlink від компанії SpaceX. Росіяни били ними переважно по цивільних обʼєктах та житлових будинках.

Зокрема, радник міністра оборони Сергій («Флеш») Бескрестнов повідомляв, що «шахеди» з онлайн-керуванням атакували пасажирський потяг на Харківщині 27 січня.

Після цього Міноборони заявило, що звернулося до SpaceX, аби вирішити проблему використання Starlink на російських безпілотниках.

Двома днями пізніше радник міністра оборони Бескрестнов повідомив, що компанія вже запровадила тимчасові екстрені обмеження в роботі терміналів.