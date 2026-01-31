Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх регіонах України після масштабної системної аварії
- Автор:
- Юлія Завадська
- Дата:
-
Денис Шмигаль / Facebook
Енергетики відновили електропостачання в усіх регіонах України після масштабної системної аварії, що сталася вранці 31 січня.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
За його словами, всі області поступово повертаються до планових графіків електропостачання, а високовольтні лінії та підстанції працюють у штатному режимі. Питання ліквідації наслідків аварії обговорювали на засіданні енергетичного штабу, де також розібрали причини інциденту.
Шмигаль додав, що вранці з інтервалом у кілька хвилин сталися дві аварії на високовольтних лініях, що спричинило каскадні відключення в семи областях. Версії про кібератаку чи зовнішнє втручання не підтвердилися — за попередніми оцінками, причиною стали обмерзання ліній та обладнання.
Найскладніша ситуація спостерігалася на півночі, в центральних регіонах та на Одещині. У Києві над відновленням електропостачання працювали 64 аварійні бригади, ще 220 бригад залучені до відновлення теплопостачання. Роботи триватимуть і в темний час доби.
- Вранці 31 січня в частині регіонів України масово почалися екстрені відключення світла. У Києві зупинилось метро, у багатьох містах зникла вода та зупинився електротранспорт. Блекаут стався і в Молдові. Причина — технологічне порушення, через яке одночасно відключились лінії, що зʼєднують енергосистеми Румунії й Молдови та західну і центральну частини України.