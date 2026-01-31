Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх регіонах України після масштабної системної аварії

Новини

Денис Шмигаль / Facebook

Енергетики відновили електропостачання в усіх регіонах України після масштабної системної аварії, що сталася вранці 31 січня.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, всі області поступово повертаються до планових графіків електропостачання, а високовольтні лінії та підстанції працюють у штатному режимі. Питання ліквідації наслідків аварії обговорювали на засіданні енергетичного штабу, де також розібрали причини інциденту.

Шмигаль додав, що вранці з інтервалом у кілька хвилин сталися дві аварії на високовольтних лініях, що спричинило каскадні відключення в семи областях. Версії про кібератаку чи зовнішнє втручання не підтвердилися — за попередніми оцінками, причиною стали обмерзання ліній та обладнання.

Найскладніша ситуація спостерігалася на півночі, в центральних регіонах та на Одещині. У Києві над відновленням електропостачання працювали 64 аварійні бригади, ще 220 бригад залучені до відновлення теплопостачання. Роботи триватимуть і в темний час доби.