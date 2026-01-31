Куба оголосила «надзвичайний стан» у відповідь на дії Трампа

Новини

Bruno Rodríguez P / X

Кубинська влада заявила, що дії адміністрації президента США Дональда Трампа становлять «надзвичайну загрозу» міжнародному миру, безпеці та виживанню людства, й оголосила міжнародний «надзвичайний стан» у відповідь на новий виконавчий указ Вашингтону.

Про це повідомляє голова МЗС країни Бруно Родрігес у X.

У заяві йдеться, що джерелом загрози є американські ультраправі сили із жорстко антикубинською позицією, яких у Гавані назвали «неофашистськими». За словами Родрігеса, політика США спрямована не лише проти Куби, а й підриває національну безпеку інших держав, міжнародний мир і стабільність.

Куба також пов’язує дії Вашингтону з глобальними ризиками, зокрема ядерною загрозою та кліматичною кризою, наголошуючи, що нинішня політика США ускладнює міжнародну співпрацю в цих сферах.