Зеленський: Від ночі не було ударів по енергетиці України, але росіяни сім разів вдарили по логістиці

Новини

Від ночі на п’ятницю, 30 січня, Росія майже не завдавала ударів по українській енергетиці. Виняток — один авіаудар по газовій інфраструктурі в Донецькій області.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Україна дотримується дзеркальної позиції щодо утримання від ударів по енергетиці і сьогодні не атакувала російські енергооб’єкти.

«Американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік почався. Залежить від партнерів, звісно, – від Сполучених Штатів, – як усе це пройде», — наголосив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що Росія переорієнтовується на удари по логістиці.

Премʼєрка Юлія Свириденко повідомила, що за останню добу РФ сім разів вдарила дронами по залізничних обʼєктах. Один з ударів прийшовся по станції «Синельникове» на Дніпропетровщині — росіяни поцілили по спеціальному вагону-електростанції.

Пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, адміністративні та виробничі будівлі. Минулося без постраждалих.

Свириденко додала, що з міркувань безпеки сьогодні всі поїзди, які мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра. Пасажирів вечірніх рейсів довозять автобусними трансферами, які надала Запорізька ОВА.

Крім того, як заявив Зеленський, увесь день 30 січня тривали й «звичні» атаки дронами й авіабомбами по Україні. На Харківщині росіяни балістикою вдарили по складах американської компанії «Філіп Морріс». Були удари по Нікополю, Херсону, прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей.