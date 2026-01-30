Reuters: США досі не виплатили Україні енергетичну допомогу на $250 млн, виділену за часів президента Байдена

Новини

Енергетична допомога Україні на суму близько $250 мільйонів, виділена за часів поперднього президента США Джо Байдена, залишається досі невиплаченою.

Про це пише Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Йдеться про кошти, які спочатку призначалися для фінансування закупівель скрапленого природного газу та для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими ударами.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) ще за адміністрації президента Джо Байдена повідомило Конгрес про намір виділити як мінімум частину цих коштів. Однак після того, як у перші тижні роботи адміністрації Дональда Трампа діяльність USAID фактично ліквідували, кошти застрягли «у підвішеному стані».

Reuters зазначає, що затримка енергетичної допомоги спричинена радше бюрократичною плутаниною і внутрішніми чварами, ніж спробою чинити тиск на Україну.

За словами джерел, союзники України розчаровані цією ситуацією на тлі російських атак на українські енергообʼєкти.

Український посадовець розповів Reuters, що в Києві знають про цю затримку, але побоюються публічно порушувати це питання, аби не спровокувати дипломатичний скандал. Адже президент США Дональд Трамп прохолодно реагує на прохання України про допомогу.

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому, ймовірно, маючи на увазі критичний звіт генерального інспектора USAID, припустило, що кошти на енергетичну допомогу раніше могли використовуватися неналежним чином.