Іранських лікарів заарештовують за допомогу протестувальникам

Getty Images / «Бабель»

В Ірані триває хвиля арештів лікарів і волонтерів-медиків, які надавали допомогу пораненим під час придушення антиурядових протестів.

Про це пише The Guardian.

Щонайменше дев’ятеро лікарів і волонтерів були затримані лише за останній тиждень. Силовики проводять рейди в імпровізованих медичних пунктах, а також обшуки в домівках лікарів, які лікували поранених протестувальників.

За даними норвезької правозахисної організації Hengaw, іранська влада звинуватила 52-річного хірурга Алірези Голчіні в «мохаребе» — «війні проти Бога», що передбачає смертну кару. За кілька днів до арешту Голчіні опублікував у соцмережах номер телефону, за яким поранені могли звернутися до нього по медичну допомогу.

За інформацією організації Iran Human Rights, серед затриманих є також волонтер, який облаштував медпункт у власному будинку. Його заарештували 14 січня після обшуку, під час якого силовики виявили докази надання допомоги понад 20 пораненим протестувальникам. Двоє з них згодом померли.

Державний департамент США закликав Тегеран негайно звільнити затриманих лікарів. У заяві наголошується, що президент Дональд Трамп виступає проти застосування смертної кари щодо учасників протестів і попереджає іранську владу про відповідальність у разі подальших репресій.

За даними організації Human Rights Activists News Agency, по всій країні затримали щонайменше 42 324 людини. Правозахисники також повідомляють про понад 6 000 підтверджених смертей під час протестів, ще понад 17 000 випадків загибелі перевіряють.

Придушення протестів і переслідування лікарів відбуваються на тлі зростання напруженості між Іраном і США. Напередодні Вашингтон пригрозив Тегерану новими, значно масштабнішими ударами, тоді як іранська влада заявила про готовність до жорсткої відповіді.