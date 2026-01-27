Стрілки годинника Судного дня рекордно наблизилися до опівночі. До глобальної катастрофи залишилося 85 секунд

Новини

Скриншот з відео Bulletin of the Atomic Scientists / YouTube

Годинник Судного дня цьогоріч перевели на 4 секунди вперед. Стрілка зупинилася за 85 секунд до символічної точки глобальної катастрофи.

Щорічна церемонія переведення годинника відбулася 27 січня.

Так близько до опівночі, що означає глобальну катастрофу, стрілки символічного годинника ще ніколи не були.

Цьогорічне переведення годинника вчені пояснили ризиком ядерної війни, кліматичними змінами та розвитком штучного інтелекту.

Годинник Судного дня — це проєкт, який у 1947 році створили вчені журналу Bulletin of the Atomic Scientists. Серед них учасники Мангеттенського проєкту — ті, хто розробляв ядерну зброю у США.

Рішення про переміщення стрілок (або про те, що їх потрібно залишити на місці) щороку ухвалює рада директорів журналу, яку створив Альберт Ейнштейн у грудні 1948 року, за участю експертів і вчених. За майже 80 років існування проєкту стрілки змінювали положення 25 разів.

Спочатку годинник встановили на 23:53. Найбільше віддалення від півночі фіксували в 1991 році, після закінчення Холодної війни — тоді на годиннику було 17 хвилин до кінця світу.

У 2023 році стрілки хронометра знову посунули у бік катастрофи — на 90 секунд до опівночі. Вчені обґрунтували своє рішення вторгненням Росії в Україну, підвищеним ризиком ядерної ескалації, кліматичними загрозами, технологічним розвитком і біологічними загрозами (коронавірус).

Вчені наголошують, що годинник Судного дня — це не прогноз майбутнього, а заклик до негайних дій. Стрілки можна повернути назад, як це вже траплялося неодноразово після успішних міжнародних договорів про роззброєння.