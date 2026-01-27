Росіяни атакували дронами пасажирський потяг «Барвінкове — Львів — Чоп» на Харківщині

Новини

Росіяни завдали удару трьома безпілотниками Shahed по пасажирському поїзду «Барвінкове — Львів — Чоп» на Харківщині. Відомо про двох поранених.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

За попередньою інформацією, дрони влучили перед тепловозом та в один із пасажирських вагонів, що спричинило пожежу. На борту був 291 пасажир.

Людей максимально швидко евакуювали. На цей час відомо про двох поранених, яких бригада поїзда вивела та передала швидкій допомозі. Обоє госпіталізовані до медичних установ.

Для евакуйованих пасажирів організовано резервні автобуси, а також підвезення для тих, хто чекав на станціях на зворотний рейс. На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники та команда «Укрзалізниці», забезпечуючи координацію дій та допомогу пасажирам.