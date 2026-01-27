14 країн попередили танкери тіньового флоту РФ, що посилюють заходи безпеки в Балтійському і Північному морях

Новини

Група з 14 європейських країн оприлюднила спільне попередження для танкерів російського тіньового флоту в Балтійському та Північному морях, заявивши, що посилює заходи безпеки та контролю.

Про це повідомляє британський уряд.

Зі спільною заявою виступили Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія. Крім того, 14 країн окремо звинуватили Росію у втручанні в системи супутникової навігації, що створює загрозу для міжнародного судноплавства.

У заяві наголошується, що судна можуть ходити під прапором лише однієї держави та зобов’язані мати чинну документацію щодо безпеки, технічного стану і страхового покриття. Танкери, які не відповідатимуть цим вимогам, розглядатимуть як «судна, що не належать жодній державі».

Тіньовий флот налічує майже 1,5 тисячі танкерів, які транспортують нафту з Росії, Ірану та Венесуели в обхід міжнародних санкцій. Такі судна зазвичай є застарілими та часто використовують фальшиві або змінні прапори, ігноруючи міжнародні норми мореплавства.

Надання статусу «бездержавних суден» відкриває для європейських країн ширші можливості для втручання в їхню діяльність, включно з інспекціями та затриманням. Заява фактично затверджує необхідність захоплювати такі судна, як це відбувалося останніми тижнями.

Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон 22 січня заявив, що французькі ВМС затримали нафтовий танкер, який прямував з Росії та перебував під міжнародними санкціями.

Останнім часом танкери тіньового флоту РФ постійно стикаються з проблемами в морі. Зокрема, 20 січня військові США затримали в Карибському морі танкер Sagitta за перевезення венесуельської нафти. Судно перебуває під санкціями України, ЄС, США, Британії, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

А вже 22 січня військово-морські сили Франції зупинили в Середземному морі танкер, що прямував з Росії, перебував під міжнародними санкціями та, ймовірно, ходив під фальшивим прапором.

Попри це, журналісти BBC 23 січня зʼясували, що десятки нафтових танкерів, проти яких Велика Британія ввела санкції у відповідь на війну Росії в Україні, у січні пройшли через Ла-Манш. Раніше британське Міноборони погрожувало танкерам «рішучими заходами».

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. У січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель з 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує ними здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.