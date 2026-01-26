Керівник САП: Уже 41 чинний нардеп має підозру у корупційних злочинах

Новини

41 народний депутат чинного скликання Верховної Ради отримав підозру від антикорупційних органів.

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, загалом за десять років роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 колишніх і чинних депутатів.

Серед останніх резонансних справ — підозра лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у підкупі депутатів для впливу на голосування у Раді.

Клименко розповів, що Тимошенко потрапила в поле зоре правоохоронців ще в листопаді 2025 року. Тоді з’явилася інформація про спроби перекупити депутатів для виходу з фракції «Слуга народу» або маніпулювання їхнім голосуванням.

Водночас практика виплат депутатам «у конвертах» існувала задовго до справи Тимошенко. За словами голови САП, до повномасштабного вторгнення були періоди, коли виплати сягали $20 тисяч на місяць.

«За тими даними, які маємо, у першій половині 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, таких виплат не було. Потім вони поновилися й депутати отримували по $1—2 тисячі на місяць за голосування в парламенті за визначені законопроєкти. Потім виплати зросли до $5 тисяч. Могли накладатися і штрафні санкції. Тоді “зарплата“ зменшувалася до $3 тисяч», — розповів Клименко.