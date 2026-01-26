Останні панди Японії повертаються до Китаю через погіршення відносин між країнами

Новини

REUTERS/Issei Kato

Китай відкликає останніх панд з Японії. Тепер країна вперше за пів століття не матиме жодної великої панди.

Про це пишуть BBC і CNN.

Панди-близнюки Сяо Сяо та Лей Лей народилися в Японії у червні 2021 року. Їхніх батьків Шин-Шин та Рі-Рі повернули у Китай ще у 2024-му.

Щоб попрощатися з останніми пандами Японії, 25 січня у зоопарку Токіо зібралися тисячі людей. Відвідувачі не змогли стримати сліз.

Після відʼїзду Сяо Сяо та Лей Лей 27 січня Японія вперше за пів століття не матиме жодної великої панди.

Перша пара панд прибула до Японії з Китаю 1972 року на знак нормалізації відносин між країнами.

Китай вважає цих тварин національним надбанням і з 1949 року використовує їх для зміцнення дипломатичних відносин з іншими країнами. КНР позичає ведмедів іноземним зоопаркам, а ті через кілька років повинні повернути їхніх дитинчат у Китай. Це називають «пандовою дипломатією».

Останніх тварин з Японії Китай вирішив відкликати на тлі погіршення відносин після того, як у листопаді 2025 року японська премʼєрка Санае Такаїті заявила, що вторгнення Китаю на Тайвань може спровокувати військову відповідь з боку Японії.

На це Пекін відповів скороченням авіарейсів, забороною експорту товарів подвійного призначення, а також закликав своїх громадян утримуватися від поїздок до Японії.

Кількість китайських туристів у Японії минулого місяця скоротилася майже вдвічі у порівнянні з минулим роком — до 330 тисяч.