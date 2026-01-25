Зеленський заявив, що після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі «проблемних питань стало менше»

Новини

«Суспільне»

Президент Володимир Зеленський розповів, що перед перемовинами за участі України, Росії та США в Абу-Дабі «було багато проблемних питань, але їх стало менше».

Про це він сказав на спільній пресконференції у Вільнюсі з президентами Литви і Польщі.

За словами Зеленського, сторони обговорили весь 20-пунктний план мирного врегулювання. Водночас він наголосив, що Україна не віддасть свої території у жодному разі, попри наполягання РФ.

«Уже достатньо довгий час Росія хоче, аби України не було на сході нашої держави. Вони ставили це за ціль, але на фронті досягти цього поки що не можуть. Наша позиція — територіальна цілісність, яку потрібно поважати. Ми воюємо за свою державу, які питання можуть бути до нас», — підкреслив Зеленський.

Він додав, що українська та російська позиції є принципово різними. Водночас американська сторона намагається знайти можливі компромісні рішення.

«Ми йдемо на те, що ми спілкуємось у тристоронньому форматі. Це такі перші кроки, щоб знайти компроміс. Але для компромісу потрібна готовність усіх сторін — і американської також», — зазначив Зеленський.

Також за словами президента, документ про гарантії безпеки із США повністю готовий. Україна очікує від партнерів повідомлення, де і коли його можна буде підписати. Потім документ мають ратифікувати Конгрес США та Верховна Рада.

Окремо Зеленський назвав інші елементи безпеки: європейські гарантії в межах «Коаліції охочих» та членство в ЄС як економічну гарантію. У першому півріччі 2026 року Україна технічно буде готова відкрити всі кластери переговорів про вступ до ЄС, а повністю — у 2027 році.

Також президент наголосив, що у майбутній угоді про завершення війни має бути зафіксована конкретна дата виконання зобовʼязань усіма сторонами, включно з державою-агресором, у межах 22-пунктного плану.

Що відомо про тристоронні переговори в Абу-Дабі

23 і 24 січня в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори за участі представників України, Росії та США. Головною темою були можливі умови завершення війни, повідомив президент Володимир Зеленський.

З українського боку в переговорах беруть участь секретар РНБО, голова делегації Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Росію представляли посадовці військового блоку і спецслужб, зокрема представники Міноборони та ГРУ, а також голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Американську сторону представляють спецпосланець президента США Стів Віткофф і радник Білого дому Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічей сторони домовилися обговорити всі питання у своїх столицях і узгодити подальші кроки з лідерами. Наступний раунд перемовин відбудеться в Абу-Дабі наступного тижня.