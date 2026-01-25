Iran International: Іранський лідер Алі Хаменеї переїхав до бункера — боїться удару з боку США

Новини

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї сховався в підземне укриття в Тегерані через побоювання можливої атаки США. Тим часом керувати країною почав його син Масуд Хаменеї.

Про це пише Iran International з посиланням на джерела.

Рішення переїхати ухвалили після оцінки високопоставлених військових, які вказали на «підвищений ризик» американського удару. Бункер — це тунелі в столиці Ірану, що убезпечує лідера.

Інформація про ймовірний напад США з’явилася після заяви президента Дональда Трампа про переміщення американських кораблів до Ірану. Трамп додав, що сподівається, що не доведеться застосовувати військову силу.

NBC News із посиланням на джерела 15 січня писало: Трамп заявив своїй команді з національної безпеки, що в разі військових дій проти Ірану він хоче «швидкого і вирішального удару», який не перетвориться на затяжну війну. Радники не дають гарантій, тому Трамп ще сумнівається.

Іранські опозиційні джерела зазначають, що будь-яка атака на Хаменеї може спричинити оголошення джихаду, а президент Ірану Масуд Пезешкян раніше заявляв, що такий удар буде «рівнозначний тотальній війні проти нації».

Міністерство фінансів США 23 січня ввело санкції проти іранського тіньового флоту на тлі репресій проти мирних протестувальників та обмеження доступу до інтернету, щоб приховати порушення прав людей.

The Times із посиланням на джерела на початку січня писало, що Хаменеї вже підготував запасний план на випадок падіння режиму через масові протести. Він може втекти до Москви.