Politico: Росія хоче ділити електроенергію Запорізької АЕС між Україною та РФ

Новини

Росія наполягає на тому, щоб електроенергію, яку виробляє Запорізька атомна електростанція, розподіляли між Україною та РФ.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За словами одного з американських чиновників, під час переговорів за участю США, України та Росії значну увагу приділяли економічним питанням. Однією з ключових тем стало майбутнє Запорізької АЕС, яка зараз під контролем російських військ.

Росія наполягає на розподілі електроенергії, яку виробляє ЗАЕС, між двома країнами. Водночас жодних домовленостей досягти не вдалося. Українська сторона наполягає на варіанті, коли станцію експлуатуватимуть Україна та США.

Президент України вже заявляв, що питання Запорізької АЕС залишається одним із найчутливіших на переговорах. За його словами, ідея спільного управління станцією за участі України, США та Росії виглядає нереалістичною.

Запорізька АЕС — найбільша атомна електростанція в Європі. До окупації вона забезпечувала понад п’яту частину всієї електроенергії в Україні. Російські війська захопили станцію на початку березня 2022 року після боїв в Енергодарі. Відтоді ЗАЕС перебуває під контролем РФ і використовується у військових цілях.

Також однією з ключових тем переговорів стали західні гарантії безпеки для України після війни. Європейські країни наполягають на обмеженій присутності іноземних військ в Україні, які мали б стежити за дотриманням режиму припинення вогню. Найактивніше цю ідею просувають Франція та Німеччина.

Водночас США не поспішають давати такі обіцянки. Президент США Дональд Трамп заявив, що американських солдатів на українській території не буде, але підтримка з боку США буде у формі розвідувальної та логістичної допомоги.

Що відомо про переговори в Абу-Дабі

Переговори в Абу-Дабі проходили 23—24 січня у тристоронньому форматі за посередництва Сполучених Штатів і стали першими прямими контактами за участі представників України, Росії та США з початку повномасштабної війни.

З українського боку в переговорах беруть участь секретар РНБО, голова делегації Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Росію представляли посадовці військового блоку і спецслужб, зокрема представники Міноборони та ГРУ, а також голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв. Американську сторону представляють спецпосланець президента США Стів Віткофф і радник Білого дому Джаред Кушнер.

Президент Володимир Зеленський казав, що питання Донеччини — ключове на цій зустрічі. Адже Росія активно наполягає на тому, щоб Україна віддала їй території Донецької області, а Україна проти.

Наступний раунд тристоронніх переговорів США, України та Росії відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі, повідомив журналісту Axios Бараку Равіду анонімний чиновник зі США.