Кабмін запровадив додаткову підтримку для бізнесу через енергетичну кризу

Новини

Кабінет міністрів ухвалив новий план підтримки малого та середнього бізнесу через надзвичайну енергетичну ситуацію.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Разову виплату від 7 500 до 15 000 гривень зможуть отримати ФОПи 2—3 груп, які працюють у соціально важливих сферах — заклади харчування, аптеки, кавʼярні, продуктові магазини, пекарні тощо.

Гроші можна витратити на купівлю та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії. Подати заявку можна в «Дії».

Підприємства, які беруть участь у програмі 5—7—9%, зможуть отримати спеціальний кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей. Відсотки за кредит компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредит надають банки-партнери програми, термін дії кредиту — до трьох років. Максимальна сума кредиту дозволяє підприємствам повністю забезпечити себе необхідним обладнанням для роботи під час відключень електроенергії.

Мета уряду — допомогти бізнесу продовжувати працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця в умовах найскладнішої енергетичної ситуації. Деталі та дату старту програм оприлюднить Міністерство економіки.

Через кризову ситуацію в енергетиці внаслідок російських обстрілів 17 січня Рада оборони Києва ухвалила оновлені правила комендантської години на виконання розпорядження уряду.

Відтепер кияни можуть пересуватися пішки або на приватному транспорті, зокрема таксі, щоб дістатися додому або до Пункту незламності. Зокрема йдеться про онлайн-сервіси таксі Uklon і Bolt. Водночас киян закликали використовувати нічні поїздки лише за нагальної потреби.