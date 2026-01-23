Росіяни вдарили по приватних будинках у Черкаському на Донеччині: серед чотирьох загиблих — 5-річний хлопчик та його батько
- Світлана Кравченко
Росіяни пізно ввечері 22 січня атакували селище Черкаське в Краматорському районі Донецької області. Загинули четверо людей, ще п’ятеро — поранені.
Про це повідомляють прокуратура та поліція Донеччини.
Російські війська влучили по приватному сектору селища безпілотниками типу «Герань-2». Через атаку загинули 32-річний чоловік та його 5-річний син, а також 61-річна жінка із 35-річним сином.
Ще пʼятеро людей, зокрема мати загиблого хлопчика та троє дівчат 12, 14 і 16 років, постраждали. У дітей діагностували вибухові травми, опіки й садна.
На момент влучання потерпілі були у своїх оселях. Унаслідок атаки в селищі повністю зруйновані два будинки, пошкоджені дві цивільні автівки.
- Загалом у ніч проти 23 січня росіяни запустили по Україні 101 ударний дрон. Українська ППО збила 76, ще 19 БпЛА влучили у 12 місцях. Найбільше постраждала Дніпропетровщина — Кривий Ріг атакували майже добу.