Росіяни вдарили по приватних будинках у Черкаському на Донеччині: серед чотирьох загиблих — 5-річний хлопчик та його батько

Росіяни пізно ввечері 22 січня атакували селище Черкаське в Краматорському районі Донецької області. Загинули четверо людей, ще п’ятеро — поранені.

Про це повідомляють прокуратура та поліція Донеччини.

Російські війська влучили по приватному сектору селища безпілотниками типу «Герань-2». Через атаку загинули 32-річний чоловік та його 5-річний син, а також 61-річна жінка із 35-річним сином.

Ще пʼятеро людей, зокрема мати загиблого хлопчика та троє дівчат 12, 14 і 16 років, постраждали. У дітей діагностували вибухові травми, опіки й садна.

На момент влучання потерпілі були у своїх оселях. Унаслідок атаки в селищі повністю зруйновані два будинки, пошкоджені дві цивільні автівки.